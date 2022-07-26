مؤشر Ipsos: السعوديون يحافظون على صدارة أعلى شعوب العالم ثقة بالتوجهات الاقتصادية لدولتهم

محمد بن مسعود - الدمام - حافظ السعوديون على مدار الأشهر الأربعة الماضية، على صدارة أعلى شعوب العالم ثقة في التوجهات الاقتصادية لدولتهم، في استمرارية لتفوق السياسات الاقتصادية للمملكة العربية السعودية على عدد من الدول الصناعية الكبرى التي جاءت في مراتب متدنية من حيث الثقة، طبقًا لاستبيان أجرته شركة الأبحاث العالمية Ipsos للفترة ما بين 24 يونيو إلى 8 يوليو للعام الحالي 2022م.

وحلت المملكة أولًا في المؤشر الذي يضم 27 دولة بنسبة ثقة لامست الـ93% وبتفوق يزيد على المُعدل العالمي (32%) بـ61 نقطة، فيما جاءت دول مثل الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا واليابان وكندا في النصف الثاني للمؤشر (أقل من 50%) بنسب متباينة.

وتتفاوت نسبة قلق شعوب العالم إزاء المشكلات الرئيسية المؤثرة على الاقتصاد؛ كالتضخم، والفقر وعدم المساواة الاجتماعية، والبطالة، والجرائم والعنف، والاقتصاد والفساد السياسي، فيما كان السعوديون الأقل في نسبة القلق تجاه غالبية تلك المُشكلات، بحسب ما أوردته نتائج مؤشر Ipsos.

وتأتي نتائج شركة Ipsos التي تُعد ثالث أكبر وكالات الأبحاث في العالم، تأكيدًا لثقة السعوديين بمشروع رؤية 2030، وما حملته من إصلاحات هيكلية في بُنية الاقتصاد السعودي وسوق العمل وأنظمة الاستثمار واستحداث وسن التشريعات الداعمة لكل ذلك مدعومةً بحرب قوية ضد الفساد وتجفيف منابعه، وهو ما أدى إلى تنويع مصادر الدخل وتنمية الفرص الاستثمارية وتوفير الفرص الوظيفية للمواطنين والمواطنات، وهو ما انعكس على تعزيز مستويات جودة الحياة لمواطني المملكة العربية السعودية والمقيمين على أراضيها والزائرين لها.

ويُركّز مؤشر Ipsos على العديد من الموضوعات الاجتماعية والسياسية المهمة في 27 دولة حول العالم، إذ جاءت المملكة أولًا بنسبة 93% في ثقة السعوديين في الوضع الاقتصادي، بتفوق يزيد على 16 نقطة عن أقرب منافسيها الهند التي حلت ثانيًا من حيث الترتيب بنسبة 77%؛ بينما جاءت دول صناعية كبرى في النصف الأدنى من المؤشر تحت 50%؛ كانت اليابان الأسوأ بـ10% فقط، تلتها بريطانيا 23%، ففرنسا 24%، فالولايات المتحدة الأمريكية 28% وكندا بـ38%.

وعلى الرغم من موجة التضخم القوية التي تؤثر على جميع دول العالم، إلا أن قلق السعوديين تجاهها كان الأقل عالميًا بنسبة 13% فقط، بينما كان معدل القلق العالمي العام تجاه هذه المشكلة 38%.

وتأتي نتائج الثقة المتنامية في سياسات المملكة الاقتصادية، امتدادًا لنتائج سابقة، حققتها خلال العامين الماضيين على التوالي، في مؤشر إيدلمان للثقة، إذ احتلت العام الماضي 2021م صدارة المؤشر الذي يغطي 28 دولة حول العالم، بارتفاع مستويات الثقة في أداء حكومة المملكة من 78% في يناير 2020 إلى 82 % يناير 2021 م، مضيفةً إلى رصيدها 4 نقاط مئوية أهلتها لتكون في صدارة الدول التي شملها المؤشر كأعلى حكومة في العالم ثقةً في أدائها.