الدفاع الأمريكية: تصرفات الجيش الصيني تهدد بوقوع حادث كبير

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق ـ متابعات

قال مساعد وزير الدفاع الأمريكي لشؤون الأمن في المحيطين الهندي والهادئ، إيلي راتنر، إن تصرفات الصين في بحر الصين الجنوبي تهدد بوقوع “حادث كبير” في آسيا والمحيط الهادئ.

وحسب وكالة “تاس” الروسية، قال راتنر: “على مدى السنوات الخمس الماضية، زاد عدد عمليات الاعتراض الجيش الصيني غير الآمنة للطائرات والسفن العسكرية التابعة لـأمريكا وحلفائها وشركائها الذين يعملون بشكل قانوني في المجال الجوي الدولي فوق بحر الصين الجنوبي بشكل كبير”.

وأضاف: “إذا استمر الجيش الصيني باستخدام هذا النموذج من السلوك، فإن وقوع حدث أو حادث كبير في المنطقة سيكون مجرد مسألة وقت”.

وتابع قائلا: “الصين كثفت جهودها على مدى السنوات القليلة الماضية، في المقام الأول لفرض السيطرة على المحيط البحري، وكذلك للقضاء على العناصر المركزية للنظام القائم على القواعد”.

وأشار إلى أن بكين تظهر الآن “قوة عسكرية متنامية مع استعداد أكبر لتحمل المخاطر”.

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في الوقت نفسه، أكد أن أمريكا لا تسعى إلى مواجهة أو صراع مع الصين.