ترفع نسبة الدهون وتقلل حرقها.. تعرّف على الأمراض التي تؤدي إلى زيادة الوزن

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تمثل زيادة الوزن مشكلة كبيرة للكثيرين لأنها تؤثر على صحة الجسم، وهو ما يتطلب ضرورة تجنبها.

ورغم أن زيادة الوزن يتعرض لها الإنسان نتيجة اتباعه عادات غذائية خاطئة، غير أنه في بعض الحالات يمكن أن تكون نتيجة للإصابة بأمراض أخرى، ومنها:

قصور الغدة الدرقية

تؤدي الإصابة بقصور الغدة الدرقية إلى الخمول وتؤثر على العديد من وظائف الجسم، كونها تقوم بإفراز هرمون يُسمى الثايروكسين، والذي يؤثر في عملية الحرق بالجسم، وحال قل إفراز هذا الهرمون فإن معدل الحرق ينخفض بصورة كبيرة، وتزداد فرص الإصابة بالسمنة.

كما أن إصابة الغدة الدرقية بقلة النشاط تسبب الميل إلى الكسل، وقلة الحركة، بالإضافة إلى زيادة الشهية، ما يؤدي ذلك إلى خفض حرق الدهون في الجسم مع زيادة كميات الطعام التي تدخل إليه.

انخفاض السكر في الـدم

يعد انخفاض نسبة السكر في الـدم من أسباب السمنة، فعندما يزداد الشعور بالحاجة إلى تناول الحلويات والسكريات وعدم السيطرة على ذلك وتناول المزيد منها تحدث زيادة سريعة وكبيرة في الوزن.

وهذا الوضع يجعل مريض السكر المنخفض في الـدم بحاجة إلى متابعة مع طبيب تغذية لمعرفة البدائل الصحية للسكريات، وكيف يمكن التحكم في الشهية تجاه الحلويات، حتى يتجنب الإصابة بالسمنة.

خلل الهرمونات

تؤدي اضطرابات الهرمونات إلى تغيرات عديدة بالجسم ومنها زيادة الوزن، إذ إن الإصابة بمتلازمة تكيسات المبايض تتسبب في حدوث خلل بالهرمونات واضطرابات في مستويات السكر بالدم، وكل هذا يؤثر على الوزن ويؤدي إلى السمنة.

ويظهر خلل في الهرمونات في حالة عدم انتظام الدورة الشهرية، أو زيادة الشعر في جسم المرأة، أو صعوبة الحمل.

أمراض الكبد

تتسبب اضطرابات الكبد في تراكم السموم في الجسم ويؤدي ذلك إلى حدوث التهابات، وينعكس ذلك في الإصابة بالسمنة وتراكم الدهون، إذ يحتاج الجسم حينها إلى التخلص من السموم حتى يفقد هذا الوزن الزائد.

كما يُصاحب مشكلات الكبد بعض الأعراض الأخرى، مثل: الشعور بالتعب الشديد، وبعض مشكلات الجهاز الهضمي كالإمساك وعسر الهضم، إضافة إلى الشعور بالعطش وكثرة الحاجة إلى التبول.

متلازمة كوشينغ

تعرف متلازمة كوشينغ بأنها اضطراب يحدث نتيجة زيادة إفراز هرمون الكورتيزول في الدم، وعندما يرتفع هذا الهرمون تقل نسبة الحرق وتحدث زيادة في الوزن والأنسجة الدهنية.

ويقوم بإفراز هذا الهرمون الغدة الكظرية، ويُؤثر على توزيع الدهون بالجسم لتتكدس في مناطق محددة، مثل: الخصر، والظهر.

الوذمة

تعد الوذمة هي احتباس السوائل بالجسم، حيث يبدو الشخص منتفخًا، وقد تكون هذه المشكلة مؤقتة في بعض الحالات مثلما يحدث قبل الدورة الشهرية.

كما يُمكن أن يشير هذا الاحتباس لوجود مشكلة صحية أخرى، مثل: الإصابة بأمراض الكلى.



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Source akhbaar24

