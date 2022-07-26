خلال نوفمبر المقبل.. المملكة تستضيف المعرض الدولي للمنتجات العضوية “بايوفاخ”

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تستضيف المملكة المعرض الدولي للمنتجات العضوية “بايوفاخ” والمؤتمر الدولي المصاحب، وذلك خلال الفترة من 7 – 9 نوفمبر المقبل في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض.

وجاء الإعلان الرسمي للاستضافة في معرض “بايوفاخ” الدولي، والذي تستضيفه مدينة نيومبيرج الألمانية خلال الفترة من 26 حتى 29 يوليو الجاري، بحضور وفد المملكة المشارك في المعرض الذي يرأسه وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة المساعد لشؤون الزراعة الدكتور سليمان الخطيب.

وتهدف استضافة المعرض إلى إرساء موقع المملكة الريادي في مجال الزراعة العضوية والترويج عالميًا لدور الوزارة، ودعم قطاع المنتجات العضوية المحلي، وتمكين الشركات الناشئة، وإيجاد منصة تفاعلية ونقطة جذب استثمارية من جميع أنحاء العالم، إضافة إلى استقطاب كبرى الشركات العالمية المختصة وخبراء الزراعة العضوية من جميع أنحاء العالم.

ويعد “بايوفاخ” من أكبر المعارض الرائدة في ترويج وتسويق الاستثمار في الزراعات والمنتجات العضوية، ضمن سلسلة المعارض العالمية والمتخصصة في المنتجات العضوية بمختلف أنواعها، حيث يحظى باهتمام عالمي من قبل العارضين والمستثمرين في كل دول العالم، وتنظيمه في المملكة يعد تظاهرة فريدة في منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، نظراً لتفرد المملكة بهذا المجال، إذ تسعى المملكة لتكون مركزًا إقليميًا للزراعة العضوية.

ومن المقرر أن يضم المعرض، الذي سبق أن أقيم في الولايات المتحدة، والبرازيل، وتايلاند، والهند، والصين، واليابان، وألمانيا، أكبر تجمع في المنطقة ونقطة جذب لكبار المستثمرين والموزعين والموردين وموفري الحلول في صناعة المنتجات العضوية.

وأكد وكيل الوزارة المساعد لشؤون الزراعة أن المعرض يستقطب مشاركات نوعية من شركات مدخلات الإنتاج العضوي، والمزارع العضوية، والمراكز التجارية، والمحلات العضوية المتخصصة، وشركات الخدمات والوكالات، والجمعيات المختصة، والمنظمات المحلية والدولية المعنية بالزراعة العضوية، وشركات الاستيراد والتصدير.

وأشار إلى أن المعرض يصاحبه مؤتمر دولي بمشاركة 50 متحدثًا وأكثر من 2000 مشارك محلي ودولي وممثلين لأبرز الشركات العالمية ورواد الأعمال والمستثمرين الدوليين والأكاديميين، ويهدف إلى تسليط الضوء على أهم قضايا أسواق المنتجات العضوية المحلية من الخضراوات والفواكه والتمور والقهوة والشاي والإنتاج الحيواني والمدخلات العضوية والتغذية الحيوانية.



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Source akhbaar24

