سياسي/ وزير الخارجية الروماني يلتقي بنظيره الأردني

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عمّان 27 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 26 يوليو 2022 م واس

التقى وزير الخارجية الروماني بوغدان أوريسكو اليوم بنظيره الأردني أيمن الصفدي، الذي يزور رومانيا حالياً .

وبحث الجانبان العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، إضافة إلى مناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

//انتهى//

23:29ت م

0182 عمّان 27 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 26 يوليو 2022 م واسالتقى وزير الخارجية الروماني بوغدان أوريسكو اليوم بنظيره الأردني أيمن الصفدي، الذي يزور رومانيا حالياً .وبحث الجانبان العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، إضافة إلى مناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.//انتهى//23:29ت م0182 www.spa.gov.sa/2372584 ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source spa.gov





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