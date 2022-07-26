نصب واحتيال ومساس بالآداب العامة.. الأمن العام يستعرض جرائم أطاح بمرتكبيها (فيديو)

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استعرض الأمن العام اليوم (الثلاثاء) الجرائم التي تم القبض على مرتكبيها في عدد من المناطق.

وأكد الإطاحة بمواطن في عسير قام بتأجير سكن يعود إليه لـ 3 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، وكذلك مقيم من الجنسية الباكستانية تورط في نقل 4 مخالفين من ذات الجنسية.

وأشار إلى ضبط 5 مقيمين من الجنسية البنجلاديشية في الرياض سرقوا معدات وأغطية حديدية من مواقع تحت الإنشاء وتاجروا بها عبر منافذ بيع السكراب، إضافة إلى 24 شخصا في الطائف ضايقوا مرتادي الأماكن العامة وارتكبوا مخالفات مرورية تعرض سلامتهم والآخرين للخطر، والقبض على 3 آخرين بحوزتهم مواد مخدرة.

وكشف عن الإطاحة بمقيمين و6 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية في الرياض ترصدوا لمستخدمي أجهزة الصرافات الآلية وقاموا بإيهامهم بتقديم المساعدة لهم في تنفيذ الخدمات البنكية والاحتيال عليهم والحصول على بطاقاتهم وأرقامهم السرية واستبدالها ببطاقات أخرى وسحب مبالغ منها.

ولفت إلى ضبط 23 مقيما من الجنسيتين الباكستانية والهندية ارتكبوا 43 حـادثة جنائية تمثلت في انتحال صفة موظفي بنوك وإرسال رسائل عشوائية على هواتف ضحاياهم تتضمن تعطل الخدمات البنكية لبطاقات الصرف الآلي، وضرورة تزويدهم بمعلومات وأرقام سرية لإعادة تفعيلها، مكنتهم من سحب الأموال من حسابات الضحايا ودخول أحد حساباتهم في منصة حكومية.

وأكد الأمن العام القبض على مقيمة من الجنسية المصرية ظهرت في بث عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي تتحدث مع أخرى بمضامين وإيحاءات جنسية من شأنها المساس بالآداب العامة.

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Source akhbaar24

