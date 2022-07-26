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أبدى الحارس البرازيلي رينان ريبيرو سعادته بالتوقيع لصفوف النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
وقال ريبيرو، عبر مقطع فيديو نشرته حسابات الأهلي، اليوم (الثلاثاء):”سعيد بتواجدي هنا، قدمت لمساعد الفريق للعودة إلى المكان الذي ينتمي له دائما ويمكنكم الاعتماد عليّ كمحارب في دعم الفريق”.
وأعلن الأهلي في وقت سابق من اليوم التعاقد مع الحارس البرازيلي رينان حتى عام 2023، قادماً من سبورتنغ لشبونة البرتغالي.
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Source akhbaar24
كانت هذه تفاصيل خبر ريبيرو: سأساعد في عودة “الأهلي” لمكانه.. ويمكنكم الاعتماد عليّ كمحارب (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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