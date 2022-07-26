ريبيرو: سأساعد في عودة “الأهلي” لمكانه.. ويمكنكم الاعتماد عليّ كمحارب (فيديو)

︎

.

أبدى الحارس البرازيلي رينان ريبيرو سعادته بالتوقيع لصفوف النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال ريبيرو، عبر مقطع فيديو نشرته حسابات الأهلي، اليوم (الثلاثاء):”سعيد بتواجدي هنا، قدمت لمساعد الفريق للعودة إلى المكان الذي ينتمي له دائما ويمكنكم الاعتماد عليّ كمحارب في دعم الفريق”.

وأعلن الأهلي في وقت سابق من اليوم التعاقد مع الحارس البرازيلي رينان حتى عام 2023، قادماً من سبورتنغ لشبونة البرتغالي.

● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .

Source akhbaar24

