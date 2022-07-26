“مكافحة المخدرات” تقبضُ على شخص بحوزته (21.3) كيلو جراما من مادة الحشيش المخدر

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المناطق_واس قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن بالمنطقة الشرقية، بحوزته (21.3) كيلو جراما من مادة الحشيش المخدر، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة. ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source almnatiq





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