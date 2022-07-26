لمخالفته نظام مكافحة الغش التجاري .. التشهير بمسؤول فرع شركة للمواد الغذائية بالأحساء

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شهّرت وزارة التجارة بمسؤول فرع شركة تختص في تجارة المواد الغذائية بمحافظة الأحساء بعد صدور حكم قضائي بثبوت مخالفته لنظام مكافحة الغش التجاري وحيازة وعرض مواد غذائية منتهية الصلاحية (192 عبوة مربى فاسدة).

ونشرت الوزارة مضمون الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بالدمام المتضمن فرض غرامة مالية، وإغلاق المنشأة لمدة عشرة أيام، ومصادرة وإتلاف المنتجات المضبوطة، ونشر الحكم في صحيفتين على نفقة المخالف.

وأكدت وزارة التجارة مواصلة ضبط مخالفي الأنظمة التجارية، واستكمال تطبيق الإجراءات النظامية ضدهم بالنظر لما يترتب عليه من غش وخداع المستهلكين، حيث ينص نظام مكافحة الغش التجاري على فرض عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال، أو بهما معًا، والتشهير بالمخالفين على نفقتهم، كما تحث عموم المستهلكين على الإبلاغ عن المنشآت المخالفة عبر تطبيق “بلاغ تجاري”، أو عن طريق مركز البلاغات على الرقم 1900 .



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Source akhbaar24

