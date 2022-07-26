تحول قطاع الإعاشة لصناعة احترافية لراحة الحجيج

أكد مستشار أمانة العاصمة المقدسة، الدكتور خالد بن عبدالله المطرفي، النهج المتميز لآلية العمل والخطوات التي ساندت القائمين على الخدمة فيما تحقق من نجاح، مثمنًا الدور العام الذي تقوم به المملكة في خدمة ضيوف الرحمن، ومشيرًا إلى أهمية مردود القطاع والنتائج النوعية التي ساهمت في الصناعة الاحترافية للجوانب الغذائية المقدمة لحجاج بيت الله الحرام.

جاء ذلك في أمسية تكريم رئيس طائفة الإعاشة بمكة المكرمة أحمد بن رابح الشريف التي تحولت إلى طرح بناء واستعراض للروحانية الفريدة والأجواء الإيمانية لحج هذا العام؛ ولمسيرة تقديم أرقى خدمات الإعاشة بجانب كافة الأعمال الأخرى التي ساهمت براحة ضيوف الرحمن؛ ليتفرغوا بتأدية نسكهم وشعائرهم بأمن واطمئنان.

إنجازات ومطالبات

من جانبه أعرب رئيس الطائفة أحمد الشريف عن شكره لجميع منسوبي القطاع الذي يشتمل على أكثر من 300 شركة إعاشة، ومنوهًا بالاهتمام والدعم اللامحدود من المملكة، ومشيدًا بتكامل مختلف الجهات، وتحديدًا وزارة الحج والعمرة، والهيئة الملكية لمكة، والمشاعر المقدسة والأمنية، ووزارة الشؤون البلدية والقروية ممثلة بمتابعة وتوجيهات أمين العاصمة المقدسة الدؤوبة، لما أسفر عنه من إنجازات ومطالبات بمواصلة هذا التميز لتحقيق الطموحات العالية والتطلعات المنشودة لولاة الأمر بتقديم أرقى خدمات الإعاشة وكافة الجوانب الأخرى للحجيج، ومشيرًا إلى أن هذا الاحتفال للقطاع بأكمله.

نتائج إيجابية

واشتمل الحفل على المزايا البناءة التي قدمتها قيادة المملكة لحجاج بيت الله الحرام منذ عهد المؤسس، وسرد المشاركون في الحفل تأكيد النهج السليم الذي تحرص عليه المملكة في أن تكون كافة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن على أعلى المستويات.

وتضمن الحفل كلمات للقائمين على قطاع الإعاشة، والمشرفين عليه الذين ثمنوا الدور المتميز والبناء لرئيس طائفة الإعاشة أحمد الشريف، ومساهمته في تحقيق النتائج الإيجابية، والتي لمسها الجميع على أرض الواقع، وتحدث ماجد دانش باسم أبناء الطائفة، مستعرضًا أهمية القطاع ودور رئيس الطائفة فيما تحقق من نجاح متكامل للقطاع.