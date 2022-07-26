الأمطار تقطع طرقا في نجران

تسببت الأمطار والسيول التي تشهدها منطقة نجران في قطع وإزالة عدد من الطرق الإسفلتية بحي نهيقة، مخلفة حفرا عميقة أدت إلى إعاقة الحركة المرورية وإجبار أصحاب المركبات إلى سلك طرق أخرى ترابية ووعرة للوصول إلى منازلهم، كما أدت تلك الحفر إلى العديد من الحوادث بوقوع عدد من المركبات داخلها.

وناشد عدد من المواطنين والمقيمين إلى سرعة معالجة الخلل والأضرار التي خلفتها الأمطار والسيول، والعمل على إعادة إنشاء الطرق التي كشفتها السيول، خاصة وأن هذا الأمر يتكرر كل عام.

من جهتها أكدث إدارة الطرق بمنطقة نجران أن الطرق داخل الأحياء والنطاق العمراني لم يعد من اختصاصها وتم تسليمها للأمانات والبلديات، وأصبح اختصاصها فقط كل ما هو خارج النطاق العمراني.

رياح نشطة

وتواصل أمس هطول الأمطار الرعدية الغزيرة، وأدت إلى جريان الأودية والسيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على مناطق نجران، وجازان، وعسير، والباحة ومرتفعات منطقة مكة المكرمة تمتد إلى الأجزاء الساحلية (جدة، الليث، القنفذة)، كما لاتزال الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الجنوبية من مناطق الرياض والشرقية وطقس حار إلى شديد الحرارة على أجزاء من منطقتي الشرقية والرياض.

مناطق جنوبية

وشهدت منطقة عسير أمطارا متوسطة إلى غزيرة، شمل تأثيراتها المصاحبة نشاط في الرياح السطحية وتساقط البرد وجريان السيول وشبه انعدام في الرؤية، على مدينة أبها ومحافظات أحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب.

كما تعرضت منطقة نجران إلى أمطار غزيرة مع أتربة مثار، شمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية وتساقطاً للبرد وجرياناً للسيول وشبه انعدام في الرؤية على مدينة نجران، ومحافظات خباش، وحبونا، وبدر الجنوب، وثار، ويدمة.

كذلك نبّه المركز الوطني للأرصاد من أتربة مثارة وأمطار رعدية على منطقة الباحة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍ في مدى الرؤية، على محافظات المخواة، وقلوة، والحجرة، وغامد الزناد والأجزاء المجاورة لها.

وتعرضت منطقة جازان إلى أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وجريان للسيول وتساقط للبرد، وأتربة مثارة أدت إلى تدني في الرؤية على مدينة جيزان ومحافظات جزر فرسان، والحرث، والعارضة، وفيفاء، والداير، والريث، والعيدابي، وهروب، وضمد، والدرب، وبيش، وصبيا، وأبوعريش، وأحد المسارحة، وصامطة، والطوال.

سحب رعدية

وأشار تقرير المركز الوطني للأرصاد، إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 10-25كم/ساعة على الجزء الشمالي، وبسرعة 15-35كم/ساعة على الجزئين الأوسط والجنوبي، وتصل إلى 45كم/ساعة مع السحب الرعدية، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر على الجزء الشمالي، ومن متر إلى مترين على الجزئين الأوسط والجنوبي، ويصل إلى مترين ونصف مع السحب الرعدية، وحالة البحر من نصف متر إلى متر على الجزء الشمالي، ومن متر إلى مترين على الجزئين الأوسط والجنوبي، ويصل إلى مترين ونصف مع السحب الرعدية، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية تتحول تدريجياً إلى شمالية شرقية بسرعة 15-30كم/ساعة على الأجزاء الشمالية وشمالية شرقية إلى شرقية، تتحول تدريجياً إلى جنوبية شرقية بسرعة 20-40كم/ساعة على الأجزاء الجنوبية، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر على الجزء الشمالي، ومن متر إلى متر ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف الموج على الجزء الشمالي، وخفيف إلى متوسط الموج على الجزء الجنوبي.