شكرا لقرائتكم خبر عن شباب السعودية يضرب العراق برباعية ويتأهل لربع نهائي كأس العرب والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - نجح المنتخب السعودي في تحقيق فوزًا عريضًا على حساب نظيره العراق، بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع بينهم اليوم الثلاثاء، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية في ‎أبها.

شباب السعودية يتأهل لربع نهائي كأس العرب

وتأهل منتخب السعودية إلى ربع نهائي كأس العرب للشباب، بعدما رفع رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة الأولى، بينما المنتخب الموريتاني في الوصافة برصيد 3 نقاط، وودع منتخب العراق البطولة بعدما جاء في المركز الأخير دون نقاط.

نتيجة مباراة منتخب السعودية والعراق



وسجل المنتخب السعودي، الهدف الأول من ركلة ركلة جزاء عن طريق عبد الله رديف بنجاح في الدقيقة التاسعة، ثم أحرز مصعب الجويري، الهدف الثاني في الدقيقة 31.

وأحرز عبود رباح هدف المنتخب العراقي الوحيد عن طريق رأسية في الدقيقة 32، بينما سجل عبد الله رديف، الهدف الثالث للأخضر، بعد دقيقة واحدة.

وفي الشوط الثاني واصل المنتخب السعودي سيطرته على

أحداث اللقاء عن طريق عدة محاولات، ليختتم عبد الله رديف الهدف الرابع في الدقيقة 80 من ركلة جزاء.

