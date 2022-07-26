شكرا لقرائتكم خبر عن صدمة الموسم.. حقيقة "منع" الصفقات الجديدة من المشاركة مع النصر والاتحاد والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية مفأجاة بمنع صفقات النصر والاتحاد، في الميركاتو الصيفي الحالي، من المشاركة في الموسم الرياضي الجديد 2022-2023.

صفقات النصر

تعاقد النصر مع الكولومبي دافيد أوسبينا حارس المرمى، الظهير الأيسر الإيفواري غيسلان كونان، ومتوسط الميدان البرازيلي لويس جوستافو، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

صفقات اتحاد جدة

وتعاقد الاتحاد مع المدافع أحمد شراحيلي والظعير الأيسر زكريا هوساوي والوسط المدافع المصري طارق حامد، في الصيف الحالي.

حقيقة منع الصفقات الجديدة من المشاركة

وبحسب القانوني الرياضي أحمد الشيخي، فإن النصر والاتحاد، لن يتعرضا لأي عقوبات من "فيفا"، في قضيتي ليستر سيتي الإنجليزي، واللاعب التونسي أنيس البدري، في الصيف الحالي.

وأوضح أن تنفيذ العقوبة سيتم فرضها على الناديين خلال فترة الانتقالات الشتوية "يناير 2023".

وكان فيفا وقع عقوبة على النصر بدفع 820 ألفًا إلى ليستر سيتي بسبب لعب النيجيري أحمد موسى، 40 مباراة مع النصر؛ وفقًا لبنود العقد المتفق عليه، وألزم نادي الاتحاد، بدفع 16.5 مليون إلى البدري كمستحقات متأخرة، عن فترة لعبه في صفوف الفريق الأول لكرة القدم.