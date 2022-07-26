شكرا لقرائتكم خبر تسليم التعويضات لأصحاب العقارات المنزوعة بالعاصمة المقدسة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دعت أمانة العاصمة المقدسة المواطنين أصحاب العقارات التي تقرر أخيرا نزع ملكيتها للمنفعة العامة، في عدد من المواقع بمكة المكرمة، والذين لم يراجعوا حتى الآن، وذلك لاستكمال إجراءات صرف تعويضاتهم، وبهدف سرعة إنجاز تلك المشاريع وفق الخطط الموضوعة لها.

وشملت المواقع المنزوعة عقارات فيها توسعة شارع الخنساء وتوسعة شارع مسجد ابن حسن وحمى المشاعر المقدسة منطقة المريخية ومنطقة جنوب عرفات ومنطقة صقر قريش ومشروع تنفيذ الطريق الدائري الرابع وصلة تقاطع طريق الليث السبهاني، ومشروع توسعة شارع الجامعة وطريق الملك خالد جنوب العزيزية ومشروع توسعة الشارع الرابط بين شارع ذاخر وشارع الجزائر وتقاطع شارع النوارية، وبلغ عدد العقارات التي لم يراجع أصحابها حتى الآن 41 عقارا، حيث دعت الأمانة أصحاب تلك العقارات الواقعة ضمن المناطق المحددة سرعة مراجعة إدارة الشؤون المالية بأمانة العاصمة المقدسة بمقرها الكائن في حي المعابدة (الدور السادس) وذلك خلال ساعات الدوام الرسمي، مصطحبين معهم أصول الملكية الخاصة بكل منهم، وذلك تمهيدا للبدء في إجراءات صرف تعويضاتهم، وأن يكون الحضور لأصحاب العقارات ووكلائهم الشرعيين، مع إحضار صك ملكية أو وثيقة العقار وبيانات المالك وصورة واضحة من الهوية الوطنية ورقم آيبان الحساب البنكي على مطبوعات البنك.

وأكدت الأمانة جاهزيتها لإنهاء كافة إجراءات صرف التعويضات للمواطنين فور استكمال المطلوب، لافتة إلى أنه تم تخصيص العديد من قنوات الاتصال لخدمة المواطنين والرد على استفساراتهم، حيال استكمال إجراءات صرف التعويضات عبر إدارة الشؤون المالية والموقع الالكتروني للأمانة.

مواقع العقارات المنزوعة

