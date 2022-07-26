شكرا لقرائتكم خبر زراعة الشرقية تنظم فعالية اليوم العالمي للبيئة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نظم فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية فعالية اليوم العالمي للبيئة تحت شعار «لا نملك سوى أرض واحدة»، في أحد المجمعات التجارية بمدينة الدمام.

وتهدف الفعالية التي تستمر 6 أيام إلى رفع مستوى الوعي بأهمية الحفاظ على البيئة ونشر الثقافة البيئية، وترسيخ أهداف جودة الحياة، وتعزيز المسؤولية المجتمعية للمحافظة على البيئة.

وتضمنت الفعالية تعريف بمناسبة اليوم العالمي للبيئة، تقديم النصائح والإرشادات التثقيفية للزوار للمحافظة على البيئة، واستعراض أضرار التعدي على البيئة وعدم المحافظة عليها ومخاطر التلوث، إلى جانب توزيع المنشورات والملصقات التثقيفية والإرشادية.

وتأتي الفعالية تعزيزا للشراكة المجتمعية، ورفع مستوى الوعي البيئي لدى فئات المجتمع.

في المقابل زرعت أمانة الشرقية ضمن مبادرة «شرقية خضراء» نحو 4000 شجرة و8000 زهرة في مناطق مختلفة وسط الدمام، وذلك ضمن استراتيجية الأمانة لتشجير المرافق العامة والطرق الرئيسة، وزيادة رقعة المسطحات الخضراء وتحسين المشهد البيئي.