شكرا لقرائتكم خبر كشف أسرار موقع الفاو الأثري عاصمة مملكة كندة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نجح فريق علمي سعودي وخبراء دوليون في الكشف عن المزيد من أسرار موقع الفاو الأثري - عاصمة مملكة كندة - الواقع على أطراف الربع الخالي 100 كلم إلى الجنوب من وادي الدواسر على الطريق الحديث الرابط بين مدينتي وادي الدواسر ونجران، حسبما أعلنت هيئة التراث أمس.

ونتج عن المسح مكتشفات أثرية أهمها؛ العثور على منطقة لمزاولة شعائر العبادة لسكان الفاو في الواجهة الصخرية لأطراف جبال طويق المعروفة باسم «خشم قرية»، حيث عُثر على بقايا معبد بني من الحجارة، كما عثر على نقوش تعبدية منتشرة بالمكان.

واكتشفت بقايا مستوطنات بشرية تعود للعصر الحجري الحديث قبل 8000 سنة، وتوثيق وتصنيف أكثر من 2807 مقابر منتشرة بالموقع، ومن أهم النتائج الكشف عن نقش تعبدي مقدم للإله كهل في معبد جبل لحق من قِبل شخص اسمه: وهـ ب ل ت (وهب الات) من عائلة م ل ح ت (ملحة) الجرهائيين.

تقنيات المسح الأثري

