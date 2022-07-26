كشف أسرار موقع الفاو الأثري عاصمة مملكة كندة

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ونتج عن المسح مكتشفات أثرية أهمها؛ العثور على منطقة لمزاولة شعائر العبادة لسكان الفاو في الواجهة الصخرية لأطراف جبال طويق المعروفة باسم «خشم قرية»، حيث عُثر على بقايا معبد بني من الحجارة، كما عثر على نقوش تعبدية منتشرة بالمكان.واكتشفت بقايا مستوطنات بشرية تعود للعصر الحجري الحديث قبل 8000 سنة، وتوثيق وتصنيف أكثر من 2807 مقابر منتشرة بالموقع، ومن أهم النتائج الكشف عن نقش تعبدي مقدم للإله كهل في معبد جبل لحق من قِبل شخص اسمه: وهـ ب ل ت (وهب الات) من عائلة م ل ح ت (ملحة) الجرهائيين.
تقنيات المسح الأثري
- المسح بالتصوير الفوتوجرافي الجوي عالي الجودة
- المسح بواسطة الطائرات من دون طيار باستخدام نقاط تحكم أرضية
- المسح الطبوجرافي
- الاستشعار عن بعد لفحص سطح الأرض
- الرادار المخترق الأرضي، والمسح بالليزر
- المسح الجيوفيزيائي
- أعمال المسح الأرضي المكثف بواسطة خبراء الآثار
- عمل مجسات أثرية اختبارية موزعة في الموقع
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