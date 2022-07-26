شكرا لقرائتكم خبر 200 ألف شجرة مانجروف بسواحل المملكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في ظل مساعي المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي للمحافظة على الموارد الوراثية النباتية والغطاء النباتي خارج المناطق المحمية في المملكة بجميع بيئاته، ومكافحة التصحر، أبرمت اتفاقية أربعة عقود تشجير بالتزامن مع إقامته لفعالية «اليوم الدولي لصون النظام الإيكولوجي لغابات المانجروف»، في مدينة الجبيل الصناعية، لإنتاج وزراعة مليونين و200 ألف شجرة مانجروف على السواحل الشمالية للبحر الأحمر وجنوبه والخليج العربي، إضافة إلى تقديم خدمات أخرى تشمل أعمال التسييج والرعاية.

ويأتي توقيع العقود في إطار الجهود التي يبذلها المركز لتنمية الغطاء النباتي في البيئة الساحلية للمملكة، حيث تعد غابات المانجروف إحدى أهم ثرواتها الطبيعية، التي يحرص على تكثيفها وإكثارها عبر مشروعات الاستزراع؛ تحقيقا لمستهدفات مبادرة السعودية الخضراء.

وكان المركز أعلن اكتمال زراعة نحو مليون شتلة مانجروف في مشروعي التراثية والصوارمة بمنطقة جازان. وتستهدف المملكة زراعة أكثر من 100 مليون شجرة مانجروف خلال الأعوام القليلة المقبلة في إطار تحقيق أهداف رؤية 2030.

يشار إلى أن المركز يعمل على تنمية مواقع الغطاء النباتي وحمايتها والحفاظ عليها وتأهيل المتدهور منها، للحد من التصحر وآثاره واستعادة التنوع الأحيائي في البيئات الطبيعية حول المملكة، إضافة إلى دوره في الإشراف على إدارة أراضي المراعي والغابات والمتنزهات الوطنية واستثمارها، مما يعزز التنمية المستدامة ويحسن جودة الحياة.

11 فائدة لأشجار المانجروف:

