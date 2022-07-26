200 ألف شجرة مانجروف بسواحل المملكة

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ويأتي توقيع العقود في إطار الجهود التي يبذلها المركز لتنمية الغطاء النباتي في البيئة الساحلية للمملكة، حيث تعد غابات المانجروف إحدى أهم ثرواتها الطبيعية، التي يحرص على تكثيفها وإكثارها عبر مشروعات الاستزراع؛ تحقيقا لمستهدفات مبادرة السعودية الخضراء.وكان المركز أعلن اكتمال زراعة نحو مليون شتلة مانجروف في مشروعي التراثية والصوارمة بمنطقة جازان. وتستهدف المملكة زراعة أكثر من 100 مليون شجرة مانجروف خلال الأعوام القليلة المقبلة في إطار تحقيق أهداف رؤية 2030.
يشار إلى أن المركز يعمل على تنمية مواقع الغطاء النباتي وحمايتها والحفاظ عليها وتأهيل المتدهور منها، للحد من التصحر وآثاره واستعادة التنوع الأحيائي في البيئات الطبيعية حول المملكة، إضافة إلى دوره في الإشراف على إدارة أراضي المراعي والغابات والمتنزهات الوطنية واستثمارها، مما يعزز التنمية المستدامة ويحسن جودة الحياة.
11 فائدة لأشجار المانجروف:
- التنوع البيولوجي
- محاضن للحيوانات والطيور
- تعزز المخازن السمكية
- تحمي الشواطئ من التآكل والنحر
- تقلل التلوث الجوي بامتصاص غاز ثاني أكسيد الكربون.
- تزيد نسبة الأكسجين في الغلاف الجوي.
- تثبت التربة الساحلية وتحميها من الانجراف
- ذات قيمة اقتصادية لكونها مصدرا للأعلاف.
- تكوين متنزهات بحرية خضراء بالسواحل.
- توفير سبل المعيشة للناس من مواردها الطبيعية.
- سياحة بيئية غنية بطبيعتها.
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