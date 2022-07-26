الأحساء تقدم تجربتها الإبداعية أمام 110 مدن عالمية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بعرض تجاربها في المحافظة على التراث اختتمت «الأحساء المبدعة» أمس الأول، مشاركتها في الاجتماع السنوي الـ14 للمدن الأعضاء في شبكة المدن المبدعة التابعة لمنظمة اليونسكو العالمية، من بين 110 مدن مبدعة على مستوى العالم، حيث أقيم في الـ18 يوليو الحالي بمدينة سانتوس بجمهورية البرازيل، بحضور مساعد المدير العام لليونسكو للشؤون الثقافية أرنستو أتوني، وعمدة مدينة سانتوس د. رجيرو سانتوس.

وقدمت «الأحساء المبدعة» تجربتها في استدامة المحافظة على الحرف اليدوية والفنون الشعبية، أمام ممثلي المدن المبدعة على مستوى 52 دولة؛ وذلك استمرارا لنيل الأحساء عضوية الشبكة العالمية في المجال الإبداعي الخاص بالحرف اليدوية والفنون الشعبية بمبادرة من أمانة الأحساء.

وشارك أمين الأحساء رئيس الوفد عصام الملا، بورقة عمل تخللت تجارب الأحساء في المحافظة على التراث بوصفها أول مدينة خليجية والثالثة عربيا، عبر عدد من المشاريع والمبادرات، كإشراك الحرفيين والفنانين في المهرجانات والفعاليات، وتخصيص مواقع عدة للحرف اليدوية وإتاحة الفرصة لهم بالدعم والمساندة، وتنشيط أنواع الفنون الشعبية المختلفة، والتركيز على أهمية الثقافة والإبداع في تشكيل مدن المستقبل ودورها في التنمية الحضرية المستدامة، إضافة إلى تقديم نتائج المشاريع التي نفذتها الأمانة في خدمة قطاع الحرفيين والمحافظة على موروث الفنون الشعبية، وعرض مرئي تناقل الحرف والمهن إلى جيل الشباب الجديد، عبر إنشاء أكاديمية خاصة بالحرف اليدوية تقوم بالتدريب والتعليم، خاصة الحرف النادرة أو المهددة بالانقراض.