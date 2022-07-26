مبادرات لتطوير الخدمات المقدمة لأسر السجناء

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لتطوير الخدمات المقدمة لأسر السجناء، وقعت اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم «تراحم» أمس، مذكرة تفاهم مع الهيئة العامة للأوقاف.

ومثل الهيئة المحافظ عماد الخراشي، فيما مثل «تراحم» الأمين العام للجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم صقر القرني.

واشتملت المذكرة على دراسة التصور المقترح لإصدار أدوات الدين الوقفية (المنتجات الوقفية) التي تسهم في تحقيق الاستدامة المالية للجنة تراحم؛ اعتمادا على الأصول العقارية المملوكة للجنة، إلى جانب دراسة آلية دعم الهيئة لــ(المنتجات الوقفية).

وأوضح الأمين العام لتراحم أن المذكرة تأتي في إطار الشراكات الاستراتيجية التي تقيمها «تراحم» مع العديد من الجهات في القطاعات المختلفة؛ من أجل تنفيذ برامجها التي تتواءم مع رؤية المملكة.

أهداف المذكرة:

