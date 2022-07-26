مبادرات لتطوير الخدمات المقدمة لأسر السجناء

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ومثل الهيئة المحافظ عماد الخراشي، فيما مثل «تراحم» الأمين العام للجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم صقر القرني.واشتملت المذكرة على دراسة التصور المقترح لإصدار أدوات الدين الوقفية (المنتجات الوقفية) التي تسهم في تحقيق الاستدامة المالية للجنة تراحم؛ اعتمادا على الأصول العقارية المملوكة للجنة، إلى جانب دراسة آلية دعم الهيئة لــ(المنتجات الوقفية).
وأوضح الأمين العام لتراحم أن المذكرة تأتي في إطار الشراكات الاستراتيجية التي تقيمها «تراحم» مع العديد من الجهات في القطاعات المختلفة؛ من أجل تنفيذ برامجها التي تتواءم مع رؤية المملكة.
أهداف المذكرة:
- النهوض بالخدمات المقدمة لأسر السجناء
- إطلاق مبادرات ومشاريع تنموية مشتركة
- تشكيل فريق عمل مشترك لمجالات التعاون
- تفعيل البنود التي حوتها المذكرة.
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