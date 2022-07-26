رصد 3 آلاف مخالفة تلوث البصري بجدة

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وأوضحت الأمانة في بيانها أمس أن الأعمال الميدانية أسفرت عن إشعار 2070 مخالفا لتصحيح وضعهم نظاما، مبينة أن المخالفات تنوعت ما بين استخدام الطرق والساحات واستغلال الأراضي، وإتـلاف الأرصـفة وأعمدة الإنارة والممتلكات والمرافق، وتسربات مياه الصرف الصحي.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رصدت أمانة جدة خلال يونيو الماضي 3183 مخالفة في عدد من الأحياء، ضمن جهودها للارتقاء بالخدمات ومعالجة مظاهر التلوث البصري وتحسين المشهد الحضري للمدينة.وأوضحت الأمانة في بيانها أمس أن الأعمال الميدانية أسفرت عن إشعار 2070 مخالفا لتصحيح وضعهم نظاما، مبينة أن المخالفات تنوعت ما بين استخدام الطرق والساحات واستغلال الأراضي، وإتـلاف الأرصـفة وأعمدة الإنارة والممتلكات والمرافق، وتسربات مياه الصرف الصحي.

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