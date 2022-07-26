شكرا لقرائتكم خبر إلغاء قرار مخالف بنقل معلم على حساب زميله ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ألغى حكم إداري بديوان المظالم قرارا مخالفا بنقل معلم على حساب آخر يستحق النقل بدلا منه وفقا للنظام. وكان المدعي طالب بإلغاء قرار المدعى عليها السلبي بالامتناع عن نقله، مستندا إلى أن ترتيبه في النقل (صفر)، وإلى قيام المدعى عليها بنقل معلم آخر غيره بالمخالفة لآلية وضوابط حركة النقل الخارجي.

وتضمن آلية وضوابط حركة النقل أن الموفدين لمدة تزيد عن عام دراسي تحسب لهم سنة تقديم جديدة عند تقديمهم لطلب نقل بعد مباشرتهم العمل. وتضمن الحكم إقرار المدعى عليها بأن المعلم المنقول تم إيفاده مع ذلك دخل حركة النقل الخارجي بسنة تقديم سابقة بدلا من سنة تقديم جديدة بالمخالفة لآلية وضوابط حركة النقل، وكذلك إعادة المدعى عليها مفاضلة المعلم المنقول بسنة تقديم جديدة فتبين عدم استحقاقه النقل مما يستحق معه المدعي النقل عوضا عنه، لذلك تم إلغاء قرار النقل.

وكانت وزارة التعليم أعلنت أخيرا عن نقل 33,900 معلم ومعلمة بين المحافظات والمناطق، وفق إجراءات النقل المطورة لشاغلي الوظائف التعليمية للعام الدراسي 1443هـ، التي اعتمدت على معايير وأسس سد الاحتياج والاستثمار الأمثل للكوادر البشرية.

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