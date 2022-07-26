إلغاء قرار مخالف بنقل معلم على حساب زميله

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وتضمن آلية وضوابط حركة النقل أن الموفدين لمدة تزيد عن عام دراسي تحسب لهم سنة تقديم جديدة عند تقديمهم لطلب نقل بعد مباشرتهم العمل. وتضمن الحكم إقرار المدعى عليها بأن المعلم المنقول تم إيفاده مع ذلك دخل حركة النقل الخارجي بسنة تقديم سابقة بدلا من سنة تقديم جديدة بالمخالفة لآلية وضوابط حركة النقل، وكذلك إعادة المدعى عليها مفاضلة المعلم المنقول بسنة تقديم جديدة فتبين عدم استحقاقه النقل مما يستحق معه المدعي النقل عوضا عنه، لذلك تم إلغاء قرار النقل.وكانت وزارة التعليم أعلنت أخيرا عن نقل 33,900 معلم ومعلمة بين المحافظات والمناطق، وفق إجراءات النقل المطورة لشاغلي الوظائف التعليمية للعام الدراسي 1443هـ، التي اعتمدت على معايير وأسس سد الاحتياج والاستثمار الأمثل للكوادر البشرية.
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