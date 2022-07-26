الفيصل يستعرض إيجابيات الحج وخطط تعزيزها

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استعرض مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة رئيس لجنة الحج المركزية خالد الفيصل، إيجابيات الحج الماضي ووضع الخطط لتعزيزها، ومناقشة الملاحظات المرصودة ميدانيا لتلافيها في المواسم المقبلة. وترأس الفيصل اجتماع اللجنة الذي يعد الأول بعد نجاح موسم حج 1443هــ، حيث تخلله استعراض إيجابيات الحج ووضع الخطط لتعزيزها. كما وجه بعقد حلقات نقاش تشارك فيها الجهات المشاركة في الحج بهدف تعزيز الإيجابيات ووضع الحلول للملاحظات لتلافيها في الحج المقبل. كما وجه بعقد حلقات نقاش تشارك فيها الجهات المشاركة في الحج بهدف تعزيز الإيجابيات ووضع الحلول للملاحظات لتلافيها في الحج المقبل. واطلع على الخدمات التي جرى تقديمها لضيوف الرحمن. خدمات مقدمة في الحج: 17 ألف حافلة حديثة تابعة لـ60 شركة نقل وطنية 700 ألف حاج نقلوا بالحافلات 200 ألف حاج نقلوا بقطار المشاعر إيجابيات موسم حج 1443هـ:





سلامة الحجاج بشكل عام



خلو الموسم من الحوادث والأوبئة والأمراض



توفر الخدمات كافة للحجاج في جميع المواقع



ارتفاع مستوى التنسيق بين كل الجهات



سرعة التعامل مع البلاغات



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