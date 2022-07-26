550 عملية جراحية بمستشفى النور التخصصي

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وأجرى قسم العظام نحو 150 عملية، فيما استقبل قسم الطوارئ بالمستشفى 16656 مراجعا. وعدد المراجعين للعيادات 3154، وعدد المراجعين لمركز العيون 666، فيما بلغ عدد حالات الدخول 984.واستقبل مركز السكر 89 مراجعا ومركز الأسنان 158 ومركز التأهيل الطبي والعلاج الطبيعي 164 والقلب 62 ومركز الكلى وأمراض ضغط الدم 82 ووحدة الحروق 82 إضافة إلى إجراء 342 عملية طارئة، و3014 جلسة غسيل كلوي و62 للمناظير، و 550 عملية جراحية، وذلك خلال الفترة نفسها، بينما استقبل المختبر 170.000 عينة خلال الفترة السابقة.
العمليات الجراحية:
342 عملية طارئة
3014 جلسة غسيل كلوي
62 للمناظير
550 عملية جراحية
150 عملية للعظام
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