هواوي تقدم الهاتف المثالي القابل للطي HUAWEI Mate Xs 2 إلى السعودية

محمد بن مسعود - الدمام - ** يتميز أحدث هاتف قابل للطي بتصميم جناح الصقر – Falcon Wing الجديد ونظام كاميرا True-Chroma وتجربة جديدة بالكامل غامرة وذكية للنوافذ المتعددة

أعلنت هواوي تك انفستمنت العربية السعودية اليوم عن قرب توفر هاتفها الذكي الرائد القابل للطي، HUAWEI Mate Xs 2، للطلب المسبق في السوق المحلية، والذي يجسد استكشافات هواوي الجديدة في تطوير الهواتف القابلة للطي. يرث الهاتف التصميم الكلاسيكي القابل للطي الخارجي من هواوي، يستفيد هاتف HUAWEI Mate Xs 2 من نقاط قوته في كونه خفيفًا للغاية ورفيعًا للغاية ومسطّحًا للغاية وموثوقًا به للغاية، ليقدم للمستهلكين أفضل التجارب.

من خلال الجيل الجديد من المفصلة المزدوجة بجناح الصقر – Falcon Wing، منحت هواوي هاتف HUAWEI Mate Xs 2 القابل للطي بتصميم أنيق أحادي الهيكل، والذي يتميز بطي مسطح وسلس. الهاتف مزود أيضًا بميزات رائدة مثل شاشة True-Chroma القابلة للطي مقاس 7.8 بوصة الرائدة في الصناعة ونظام كاميرا True-Chroma بدقة 50 ميجابكسل الذي يدعم ميزة HUAWEI XD Optics، التي ترتقي بأدائها الممتاز إلى آفاق جديدة. بفضل التأثير البصري الديناميكي الجديد القابل للطي والنوافذ المتعددة الذكية التي تمت ترقيتها، يقدم هاتف HUAWEI Mate Xs 2 تجربة تفاعلية مبتكرة.

مواد مبتكرة: خفيف للغاية ومسطح للغاية ومتين للغاية

الهاتف الجديد من هواوي يتميز بتصميم جناح الصقر المفصلي مزدوج الدوران. عند فتحه، تصبح الشاشة مسطحة وسلسة مثل المرآة، مما يمنح المستخدمين تجربة طي غامرة. تم تصميم مفصلة هاتف HUAWEI Mate Xs 2 بشكل رائع من الفولاذ الخفيف والقوي للغاية الذي طورته هواوي ذاتيًا، والذي يتميز بقدرة تحمل قوية. بهذه الطريقة، يتمتع هاتف HUAWEI Mate Xs 2 بوزن أخف وقوة أعلى.

يزن هاتف HUAWEI Mate Xs 2 255 جرامًا فقط، وهو الوزن الذي لم يتحقق مقبلًا سوى هاتف غير قابل للطي. تم تحقيق ذلك من خلال استخدام مواد خفيفة مبتكرة، مثل الألياف الزجاجية فائقة الخفة للوحة الخلفية للهاتف، بالإضافة إلى سبائك التيتانيوم المستخدمة في صناعة الطائرات والفولاذ الخفيف جدًا وعالي القوة لبنيته. لا تقلل هذه المواد المبتكرة والخفيفة الوزن الإجمالي للهاتف فحسب، بل تمنح الجهاز أيضًا قوة ممتازة وصلابة ضد الكسر.

بالإضافة إلى ذلك، يتبنى هاتف HUAWEI Mate Xs 2 شاشة مركبة، والتي تشترك في تصميم مماثل للأنظمة المضادة للتصادم في السيارات، التي تمكنها من امتصاص وعزل الصدمات بشكل رائع. يعمل حاجز الصدمات هذا على تحسين مرونة الهاتف ومقاومته للصدمات، مما يمنح المستهلكين راحة البال.

تخلق ميزة HUAWEI ImageTM الرائدة تحفة فنية

تواصل هواوي الاستثمار في الابتكار والتطوير، باستخدام تقنيتها القوية لتشكيل HUAWEI ImageTM الحصرية فقط لعملائها. يشتمل نظام كاميرا True-Chroma الخاص بهاتف HUAWEI Mate Xs 2 على كاميرا True-Chroma بدقة 50 ميجابكسل لالتقاط ألوان حقيقية. توفر ميزة Optics HUAWEI XD المحسّنة تقنية جديدة لاستعادة المعلومات لزيادة وضوح الصور، التي تساعد على استعادة تفاصيل الصوّر بطريقة تتخطى حدود الفيزياء. الاستفادة الكاملة من محرك HUAWEI XD Fusion Pro True-Chroma Image Engine، ومستشعر الطيف متعدد القنوات ذي العشر قنوات ومعايرة الألوان لأكثر من 2000 لون في التدرج اللوني الكامل – P3، بالإضافة إلى البرامج والأجهزة الرائدة الشاملة وتصحيح الأخطاء، يقوم هاتف HUAWEI Mate Xs 2 بإعادة إنتاج الألوان الغنية بأمانة، مما يسمح للمستخدمين بالتقاط كل الحيوية في العالم بدقة.

تتيح وظيفة Mirror Shooting الذكية لهاتف HUAWEI Mate Xs 2 للمستخدمين معاينة اللقطات في الوقت الفعلي من خلال عدسة الكاميرا الرقمية على كلتا الشاشتين في آنٍ واحد. تم تجهيز هاتف HUAWEI Mate Xs 2 أيضًا بالجيل الجديد من AI Remove – الإزالة بالذكاء الاصطناعي، مما يتيح للمستخدمين النقر ببساطة على المواضيع المحددة لإزالتها لتحرير الصور بسهولة. وفي الوقت نفسه، بفضل كاميرا تليفوتوغرافي والكاميرا بعدسة تصوير زوايا عريضة جدًا، يمكن التقاط مناظر بعيدة عريضة بسهولة في لقطة واحدة.

تفاعلات ذكية: توفر الشاشة الكبيرة الغامرة تجربة تفاعلية جديدة بكفاءة أعلى فيما يتعلق ببيئة البرامج وتجربة المستخدم، يواصل هاتف HUAWEI Mate Xs 2 الابتكار والتقدم، مما يوفر للمستخدمين تجارب أكثر قيمة. يحتوي الهاتف على التأثير البصري القابل للطي الديناميكي الجديد تمامًا. عند فتحه، ستتوسع شاشة سطح المكتب تلقائيًا، وعند طيه، تظل الشاشة واضحة وسلسة. توفر وظيفة النوافذ المتعددة الذكية – Smart Multi-Window التي تمت ترقيتها تفاعلات أسهل وكفاءة أعلى، بينما تدعم وظيفة تقسيم الشاشة – Split-screen استخدام تطبيقين بالتوازي لتحسين الكفاءة والتشغيل الحر. علاوة على ذلك، تدعم تقنية Swipe Gesture الوصول السهل

ويأتي هاتف هواوي الرائد القابل للطي مثبتًا مسبقًا مع HMS (خدمات هواوي للجوال)، والتي تشمل Petal One ومجموعة متنوعة من الخدمات المفيدة والمتميزة مثل Petal Search، Petal Maps، HUAWEI Video، HUAWEI Browser، GameCenter والمزيد.

Petal One عبارة عن حزمة خدمة شاملة تجعل حياة المستخدمين أفضل وأسهل، تشتمل هذه الحزمة على Petal Search التي تسمح للمستخدمين بالبحث بشكل أكثر كفاءة مع الوصول إلى خدمات متعددة مع التصميم المحسن حديثًا على شاشة هاتف HUAWEI Mate Xs 2s الأكبر. يمكن للمستهلكين الاستفادة من خرائط Maps Petal والخيارات التي توفرها مثل المعالم ذي ثلاثية الأبعاد، والتي تتيح للمستخدمين معرفة المكان الذي يتجهون إليه بالضبط من خلال عرض ثلاثي الأبعاد، والوضع الداكن الذي يوفر تجربة تنقل واقعية عندما يشرع المستخدمون في الخروج والتنقل، وميزة Extended Navigation التي توفر للمستخدمين فرصة التخطيط لرحلتهم بشكل أكثر كفاءة مع اتجاهات أفضل. هناك أيضًا ميزة Petal Maps – Lane Guidance التي توفر للمستخدمين تجربة ملاحة خالية من الإزعاج، وتسمح لهم بالوصول إلى وجهتهم بكل أمان.

أخيرًا، يأتي هاتف HUAWEI Mate Xs 2 مثبتًا مسبقًا مع متجر HUAWEI AppGallery – ثالث أكبر متجر للتطبيقات في العالم، يتيح متجر HUAWEI AppGallery للمستخدمين تنزيل مجموعة واسعة من التطبيقات العالمية والمحلية.

السعر و التوافر

الهاتف المثالي القابل للطي: خفيف جدًا، ومسطح جدًا، ومتين جدًا يأتي هاتف HUAWEI Mate Xs 2 بلونين كلاسيكيين: الأسود، مع نسيج جلدي متقاطع، والأبيض، مع نسيج جلدي طبيعي. سيتوفر الهاتف القابل للطي الرائد للطلبات المسبقة من منصات هواوي عبر الإنترنت قريبا في المملكة العربية السعودية. سيتم الكشف عن سعر الهاتف في مرحلة لاحقة خلال حدث إطلاق المنتجات الرائدة لموسم الصيف من HUAWEI الذي سيعقد في 27 يوليو 2022.