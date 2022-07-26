ضبط فيلا سكنية في جدة يستغلها 49 عامل مخالف بإعادة تصنيع الذهب

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_جدة

أعلنت وزارة التجارة عن ضبط فيلا سكنية يستغلها 49 عاملًا مخالفًا في إعادة تصنيع ذهب قيمته أكثر من مليوني ريال.

وأكدت التجارة، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، اليوم الثلاثاء، أن هذا جاء بعد 3 أشهر من المتابعة والرصد، حيث تم ضبط المخالفين وإحالتهم إلى الجهات الأمنية لتطبيق العقوبات عليهم.

ضبط العمالة المخالفة:

ونشرت الوزارة مقطع فيديو يبين عملية الضبط والعمالة المخالفة والذهب الذي يتم تصنيعه بالمخالفة.