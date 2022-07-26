شكرا لقرائتكم خبر عن جماهير أهلي جدة تفتح النار على الإدارة بعد التعاقد مع " حارس مشطب " والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - فتحت جماهير نادي أهلي جدة، النار على مجلس إدارة الراقي برئاسة ماجد النفيعي، بعد إعلان التعاقد مع الحارس البرازيلي رينان ريبيرو.

أهلي جدة يعلن تعاقده مع رينان ريبيرو

وأعلن نادي أهلي جدة، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي سبورتينج لشبونة البرتغالي،اليوم الثلاثاء.

وانتقل صاحب الـ32 عامًا إلى صفوف أهلي جدة، بعقد يمتد حتى صيف عام 2023، في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء عقده في يونيو الماضي مع سبورتنج لشبونه.

حارس أهلي جدة يغيب عن الملاعب منذ عامين

الحارس يغيب عن الملاعب منذ ما يقرب من عامين، حيث كانت آخر مباراة لعبها يوم 12-12-2019، حينها خسر سبورتنج لشبونه بثلاثية نظيفة، أمام لاسك لينز النمساوي، ضمن منافسات الدوري الأوروبي.

وخاض الحارس البرازيلي رفقة الفريق الأول لكرة القدم بنادي سبورتنج لشبونه، 56 مباراة، دخل مرماه 59 هدف، وخرج بشباك نظيفة في 16 مباراة.

ماذا قدم رينان ريبيرو في مسيرته مع الأندية؟

لعب في أندية أتليتكو مينيرو، وساو باولو، إشتوريل برايا، بالإضافة إلى سبورتنج لشبونه، حيث خاض خلال مسيرته مع هذه الأندية 153 مباراة، ودخل مرماه 194 هدف، وخرج بشباك نظيفة في 43 مباراة.