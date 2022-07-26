شكرا لقرائتكم خبر عن نجم الأهلي يُصر على الرحيل ويُفضل النصر والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية سعودية، أن نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة، لا يزال يُصر عن الرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعد هبوط الفريق لدوري الدرجة الأولى.

وأكدت التقارير، أن مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة ماجد النفيعي، حسم قراره النهائي، في مستقبل الشاب عبدالرحمن غريب، جناح الفريق الأول لكرة القدم، بعد الهبوط إلى دوري يلو.



- غريب يتمسك بالرحيل عن الأهلي



وقال الإعلامي طارق سعد نقلًا عن مسؤول في مجلس إدارة الأهلي لم يكشف عن اسمه، إن عبدالرحمن غريب، يتمسك بالمغادرة عن الفريق الأول لكرة القدم، في الميركاتو الصيفي الحالي.

وتابع: "غريب يرى ضرورة الخروج من الفريق، في الصيف الحالي، على سبيل الإعارة؛ من أجل ضمان المشاركة في كأس العالم 2022".

- الأهلي يرفض رحيل غريب عن صفوفه

وأضاف سعد عبر صفحته الرسمية "تويتر"، أن مجلس ماجد النفيعي، يرفض حتى الآن خروج عبدالرحمن غريب، أو أي لاعب في صفوف الفريق الأول لكرة القدم، من أجل العودة سريعًا، إلى دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين".



وكانت تقارير صحفية في وقت سابق، إلى أن اللاعب لديه عرضين من الاتحاد والنصر، الا أنه يُفضل الانتقال إلى صفوف العالمي بالموسم الجديد.