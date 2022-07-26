شكرا لقرائتكم خبر خادم الحرمين يتلقى رسالة خطية من الرئيس التونسي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، رسالة خطية، من أخيه رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد، تتعلق بالعلاقات الثنائية المتينة والوطيدة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات وعلى الأصعدة كافة.

وتسلم الرسالة نيابة عن وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، نائب وزير الخارجية المهندس وليد الخريجي، خلال استقباله بمقر الوزارة، أمس، سفير الجمهورية التونسية لدى المملكة هشام الفوراتي.

وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها في شتى المجالات.