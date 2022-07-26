شكرا لقرائتكم خبر القيادة تهنئ رئيسة الهند بمناسبة أدائها اليمين الدستورية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - هنأ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، رئيسة جمهورية الهند دروبادي مورمو، بمناسبة أدائها اليمين الدستورية رئيسة لجمهورية الهند. وأعرب الملك في برقية تهنئة عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لها، ولشعب جمهورية الهند الصديق المزيد من التقدم والازدهار. كما هنأ ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء الأمير كما هنأ ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان ، رئيسة جمهورية الهند بمناسبة أدائها اليمين الدستورية رئيسة لجمهورية الهند. وعبر ولي العهد عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لها، ولشعب جمهورية الهند الصديق المزيد من التقدم والرقي.

كانت هذه تفاصيل خبر القيادة تهنئ رئيسة الهند بمناسبة أدائها اليمين الدستورية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.