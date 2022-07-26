المرور توضح طريقة احتساب مدة صلاحية رخصة القيادة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض
أوضحت الإدارة العامة لـ المرور أن مدة تجديد الرخصة تبدأ من تاريخ الانتهاء وليس التجديد.
جاء ذلك ردًّا على سؤال أحد المواطنين على الصفحة الرسمية للإدارة في تويتر؛ قال خلاله: “أنا جددت رخصة السير الاستمارة مدته 3 سنوات أو أقل، في أبشر مكتوب عندي سنتين وشوي وتنتهي وليس 3 سنوات”.100 ريال غرامة التطويف عن كل سنة:
وفي وقت سابق؛ أعادت الإدارة العامة للمرور التذكير بعقوبة التأخير عن تجديد رخصة السير، مؤكدة أن عدم تجديد الرخصة في وقتها وبعد انتهاء مهلة 60 يومًا يفرض عليك غرامة مالية قدرها 100 ريال عن كل سنة تطويف.شروط الحصول على تفويض للمركبات:
من ناحية أخرى، كشفت الإدارة العامة للمرور مؤخرًا شروط الحصول على تفويض على إحدى المركبات، فيما يتعلق بالقيود الأمنية والمرورية.
وأكد أن نظام المرور ينص في المادة السابعة عشرة الفقرة 2 بتسديد المخالفات المرورية إن وجدت على مالك المركبة أو المفوض له، وألا يكون هناك قيود أمنية أو مرورية على المركبة.
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