نائب وزير الخارجية يستقبل القائمة بأعمال السفارة الأمريكية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس
استقبل معالي نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، في مقر الوزارة بالرياض، اليوم، القائمة بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة مارتينا سترونغ.
وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في المجالات كافة، بالإضافة إلى مناقشة المستجدات الإقليمية والدولية.
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