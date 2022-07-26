شاهد.. ولي العهد لـ رئيس الوزراء اليونان: سعيد جدا لوجودي في اليونان

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق – أحمد حماد

أعرب سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، عن سعادته بزيارة اليونان، مؤكدا أنه سيتم تعزيز فرص التعاون والشراكة مع السعودية

وقال سمو ولي العهد، خلال لقاء رئيس الوزراء اليوناني: ” سعيد جدا لوجودي في اليونان، وممتن جدا للترحيب الحار الذي يعني الكثير بالنسبة لي وللسعودية”.

وترتبط المملكة العربية السعودية وجمهورية اليونان بعلاقات تاريخية وثيقة مبنية على أسس راسخة من الاحترام والقيم المشتركة، وتجمع البلدين علاقات اقتصادية وتجارية قوية جعلت اليونان أحد الشركاء التجاريين للمملكة منذ عام 1965م.

وتعزيزًا لهذه العلاقات ودفعها قدمًا شهد العام 2021م تبادلًا غير مسبوق للزيارات رفيعة المستوى للمسؤولين بين الجانبين، كان آخرها زيارة دولة رئيس الوزراء اليوناني السيد/ كيرياكوس ميتسوتاكيس، المملكة، ومشاركته في مبادرتي الاستثمار وقمة الشرق الأوسط الأخضر، كما زار صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية اليونان مطلع العام الحالي.