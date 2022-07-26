رئيس الوزراء اليوناني: زيارة ولي العهد فرصة لتعزيز العلاقات الثنائية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق ـ متابعات

قال رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس ، إن زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان فرصة لتعزيز العلاقات الثنائية، حسبما أفادت العربية في خبر عاجل.

وشدد على رئيس الوزراء اليوناني، على أنه سيتم بحث تعزيز فرص التعاون والشراكة مع المملكة.

وترتبط المملكة العربية السعودية وجمهورية اليونان بعلاقات تاريخية وثيقة مبنية على أسس راسخة من الاحترام والقيم المشتركة، وتجمع البلدين علاقات اقتصادية وتجارية قوية جعلت اليونان أحد الشركاء التجاريين للمملكة منذ عام 1965م.

وتعزيزًا لهذه العلاقات ودفعها قدمًا شهد العام 2021م تبادلًا غير مسبوق للزيارات رفيعة المستوى للمسؤولين بين الجانبين، كان آخرها زيارة دولة رئيس الوزراء اليوناني السيد/ كيرياكوس ميتسوتاكيس، المملكة، ومشاركته في مبادرتي الاستثمار وقمة الشرق الأوسط الأخضر، كما زار صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية اليونان مطلع العام الحالي.