محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات
أعلن البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، أن إدارة الرئيس جو بايدن ستبيع 20 مليون برميل نفط إضافي من الاحتياطي الاستراتيجي ضمن خطة سابقة لبيع 180 مليون برميل.
وقالت إدارة بايدن إنها ستبيع 20 مليون برميل إضافي من النفط من الاحتياطي الاستراتيجي كجزء من بيان أعلن عنه سابقا بهدف تهدئة أسعار النفط.
وقالت الإدارة في أواخر مارس الماضي إنها ستطلق مليون برميل من النفط يوميا لمدة ستة أشهر من احتياطي البترول الاستراتيجي، الموجودة في كهوف على سواحل لويزيانا وتكساس.
أخبار قد تهمك
كانت هذه تفاصيل خبر أميركا تعلن بيع 20 مليون برميل نفط إضافي من الاحتياطي الاستراتيجي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.