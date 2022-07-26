“سبورت 24” يرصد أجواء احتفالية للمنتخب السعودي للأولمبياد الخاص لكرة القدم الموحدة قبل المشاركة بكأس العالم

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أقامت جمعية إيفاء، اليوم الثلاثاء، احتفالية للمنتخب السعودي للأولمبياد الخاص لكرة القدم الموحدة، بمناسبة تأهله للمشاركة في كأس العالم، في ديترويت بالولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة من 31 يوليو حتى 6 أغسطس 2022، للفئة العمرية من 16 إلى 21 عاما.

وكان أمير المنطقة الشرقية، سعود بن نايف بن عبدالعزيز، استقبل أمس الإثنين، بمقر الإمارة، المدير الوطني للأولمبياد الخاص السعودي عبد الرحمن القريشي، وأعضاء المنتخب السعودي للأولمبياد الخاص لكرة القدم الموحدة للأشخاص ذوي الإعاقة الفكرية والنمائية للفئة العمرية من 16-21 عاماً والطاقم الفني والإداري واللاعبين.

وقال المدير الوطني للأولمبياد الخاص السعودي عبد الرحمن القريشي، في تصريحات خاصة لـ”سبورت 24“: “أمس تشرفنا بالسلام على الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وجميع أعضاء المنتخب السعودي، وكان هذا اللقاء تتويج للمجهود خلال الفترة الماضية”.

وأوضح القرشي: “الأمير سعود بن نايف أعطى لنا توجهات ساهمت بشكل كبير جدا في رفع معنويات جميع اللاعبين، كما تبادل معهم الأحاديث الودية، بالإضافة إلى تقديم النصائح داخل وخارج كرة القدم”.

وأضاف: “اليوم شهدنا احتفال رائح في جمعية إيقاء لرعاية ذوي الإعاقة بالمنطقة الشرقية، وتم استقبالنا بشكل رائع جدا في أجواء احتفالية جميلة، ونسعد لاي حدث يسعد اللاعبين”.

من جانبه، تحدثت رئيسة الوفد والرئيس التنفيذي لجمعية إيفاء، رنا طيبة، عن الاحتفالية، لـ”سبورت 24” موضحة: “الوطني فخور بمجموعة من الأبناء الأبطال، في مجال كرة القدم، والذين تأهلوا إلى كاس العالم بالولايات المتحدة الأمريكية”.

وذكرت رنا طيبة، إن تم إقامه هذه الاحتفالية من أجل استقبال المنتخب وتكريمهم وتشجيعهم لخوض مجموعة من المباريات قبل خوض منافسات البطولة يوم 29 يوليو الجاري”.

يذكر أن المنتخب السعودي للأولمبياد الخاص لكرة القدم الموحدة يعد الفريق السعودي الموحد الأول بالمملكة الذي يجمع بين لاعبي الأولمبياد الخاص (من ذوي الإعاقات الفكرية والنمائية) ولاعبين شركاء (من غير ذوي الإعاقة).

وتعد تجربة مشاركة اللاعبين سليمي النمو ولاعبي الأولمبياد الخاص تجربة مهمة في الدمج والشمل عن طريق الرياضة.



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Source akhbaar24

