رسميًا.. “يوفنتوس” يُعلن رحيل “رامسي”

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أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي، توصله لاتفاق مع لاعبه الدولي الويلزي آرون رامسي على فسخ التعاقد رسميًا بينهما بالتراضي.

وكان يوفنتوس قد تعاقد مع اللاعب صاحب الـ 31 عامًا حاليًا قادمًا من صفوف أرسنال في عام 2019 حتى عام 2023.

يُذكر أن اللاعب الويلزي قد خرج مُعارًا في النصف الثاني من الموسم الماضي لصفوف نادي رينجرز الإسكتلندي.

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Source akhbaar24

