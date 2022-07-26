أميركا تعلن بيع 20 مليون برميل نفط إضافي من الاحتياطي الاستراتيجي

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أعلن البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، أن إدارة الرئيس جو بايدن ستبيع 20 مليون برميل نفط إضافي من الاحتياطي الاستراتيجي ضمن خطة سابقة لبيع 180 مليون برميل.

وقالت إدارة بايدن إنها ستبيع 20 مليون برميل إضافي من النفط من الاحتياطي الاستراتيجي كجزء من بيان أعلن عنه سابقا بهدف تهدئة أسعار النفط.

وقالت الإدارة في أواخر مارس الماضي إنها ستطلق مليون برميل من النفط يوميا لمدة ستة أشهر من احتياطي البترول الاستراتيجي، الموجودة في كهوف على سواحل لويزيانا وتكساس.

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Source almnatiq

