إنفاذا لتوجيهات الملك.. فصل التوأم السيامي اليمني مودة ورحمة الخميس المقبل

إنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود تقرر الخميس المقبل إجراء عملية فصل التوأم السيامي اليمني "مودة ورحمة" من محافظة عدن، وذلك بمستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية بوزارة الحرس الوطني بالرياض. جاء ذلك في تصريح صحفي للمستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية رئيس الفريق الطبي والجراحي الدكتور عبدالله الربيعة، متوقعاً أن تستغرق العملية الجراحية قرابة 11 ساعة، مبيناً أنها ستُجرى على 6 مراحل، يشارك فيها 28 طبيبًا وأخصائيًا، إلى جانب الفنيين وكوادر التمريض، مضيفا أن التوأم السيامي اليمني هما من الإناث، ووُلِدتَا ملتصقتين بأسفل الصدر والبطن، وبحسب الفحوصات تشتركان بالكبد والأمعاء، واشتباه باشتراكهما بغشاء القلب.



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