مذكرة تفاهم بين مركزي كفاءة الطاقة وإدارة النفايات

وقع المركز السعودي لكفاءة الطاقة «كفاءة» في مقره اليوم مذكرة تفاهم مع المركز الوطني لإدارة النفايات «موان»؛ بهدف التعاون والتشارك بين الطرفين لتحقيق أفضل الممارسات في تنفيذ برامج وخطط إدارة النفايات، وإعادة تدوير النفايات الإلكترونية الناتجة عنها، مع التأكيد على الالتزام بالمتطلبات التشريعية بحسب التزامات كل طرف.

ووقع المذكرة كل من عبدالله السباعي الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لإدارة النفايات، وناصر الغامدي مدير عام المركز السعودي لكفاءة الطاقة، وبموجب المذكرة يتولى موان مراجعة مبادرات مركز كفاءة المتعلقة بإدارة النفايات واعتمادها بعد دراسة مناسبتها ومواءمتها مع المخطط الإستراتيجي الشامل، مع تزويد كفاءة بقائمة المرخصين المعتمدين لديه لمزاولة أنشطة إدارة النفايات، فضلاً عن مشاركة الضوابط والاشتراطات الفنية المعتمدة لأنشطة إدارة النفايات.

من جهته يقوم المركز السعودي لكفاءة الطاقة عند التعامل مع شركات إعادة التدوير المرخصة من قبل المركز الوطني لإدارة النفايات ببحث تلك الشركات باتباع إجراءات المركز والجهات ذات العلاقة في استخدام المواد المعاد تدويرها والاستفادة منها قدر الإمكان، مع التنسيق والمواءمة حسب الأنظمة والإجراءات المتبعة عند تنفيذ خطط وبرامج إدارة النفايات.