7131 بلاغا إسعافيا في الهلال الأحمر بمكة

وفي إطار سعي الهيئة لتثقيف المجتمع وزيادة الوعي المعرفي لديهم، أقامت إدارة التدريب والشؤون الأكاديمية بالمنطقة 9 دورات في برنامج "سفير الحياة" المخصص للتدريب على مبادئ الاسعافات الأولية استفاد منها 115 شخصا، بالإضافة إلى المحاضرات التي تهدف التعريف بدور الهيئة الإنساني.
وفي سياق العمل التطوعي الذي توليه الهيئة أهمية كبرى وريادة في هذا المجال ورعايتها للمتطوعين، أقامت إدارة التطوع 5 فعاليات مختلفة منها المشاركة يوم الجمعة للتطوع في الحرم المكي الشريف والمشاركة في فعاليات مختلفة اجتماعية ورياضية وإدارية استفاد منها 214 مستفيدا ومستفيدة وقدم فيها المتطوعين والمتطوعات 252 ساعة تطوعية.
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