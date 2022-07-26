شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. حقيقة مفاوضات النصر مع ميراليم بيانيتش والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية، عن حقيقة مفاوضات نادي النصر السعودي مع ميراليم بيانيتش، متوسط ميدان الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني.

وكان البوسني ميراليم بيانيتش خاض تجربة خارج أسوار قلعة الكامب نو، خلال الموسم الماضي بنادي بيشكتاش التركي.

بيانيتش على رادار الدوري السعودي

وبحسب الصحفي الكتالوني "جيرارد روميرو"، فإن ميراليم بيانيتش يمتلك بالفعل في الوقت الحالي عروض رسمية من الدوري السعودي والقطري،و الدوري الأمريكي.

بيانيتش مرشح للانضمام إلى النصر

وظهر اسم بيانيتش، ضمن المرشحين للانتقال إلى النصر السعودي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعد رغبة من رودي جارسيا المدير الفني للفريق.

رودي جارسيا، طلب من إدارة النصر برئاسة مسلي آل معمر الاستفسار عن إمكانية ضم بيانيتش هذا الصيف.

بيانيتش، يتواجد حاليًا ضمن صفوف الفريق الكروي الأول بنادي برشلونة الإسباني، بقيادة تشافي هيرنانديز، حيث يستعد لمواجهة يوفنتوس الإيطالي في مباراة ودية.

ويلتقي برشلونة بنظيره يوفنتوس، فجر غد الأربعاء في تمام الساعة الثالثة بتوقيت مكة المكرمة.