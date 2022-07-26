محافظ جدة يرأس اجتماعًا لمناقشة الأنشطة التعدينية بالمحافظة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس
رأس صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي محافظ جدة بمقر المحافظة اليوم اجتماعاً لمناقشة الأنشطة التعدينية في المحافظة بمشاركة وزارة الصناعة والثروة المعدنية، وأمانة محافظة جدة، والقوة الخاصة للأمن البيئي بمنطقة مكة المكرمة .
واطلع سموه خلال الاجتماع على عرض موجز عن مشاريع وزارة الصناعة والثروة المعدنية بمحافظة جدة، والأنشطة التعدينية ومواقعها، إلى جانب الفرص الوظيفية النوعية للمواطنين .
وأكد سموه أهمية دعم الاستثمارات التعدينية، وضرورة تطبيق معايير السلامة البيئية في مواقع الأنشطة التعدينية .
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