النيابة العامة: توافر الظروف المشددة لعقوبة جرائم المعلوماتية يترتب عليه عقوبات مغلظة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض
أكدت النيابة العامة على أن توافر الظروف المشددة لعقوبة جرائم المعلوماتية طبقاً للمادة (٨) يُصعّد جسامة الأفعال المرتكبة ويُرتب عقوبات أشد وأغلظ.
وحددت النيابة عبر حسابها الرسمي علي “تويتر” بأنه لا تقل عقوبة السجن أو الغرامة عن نصف حدها الأعلى إذا ارتبطت الجريمة بأي من الحالات الآتية:
1 ـ ارتكاب الجاني الجريمة من خلال عصابة منظمة.
2 ـ شغل الجاني وظيفة عامة، واتصال الجريمة بهذه الوظيفة، أو ارتكابه الجريمة مستغلا سلطاته أو نفوذه.
3 ـ التغرير بالقصر ومن في حكمهم، واستغلالهم.
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4 ـ صدور أحكام محلية أو أجنبية سابقة بالإدانة بحق الجاني في جرائم مماثلة.
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