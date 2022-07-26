أمير الباحة يشكر القيادة بمناسبة الموافقة على الترتيبات التنظيمية للمكتب الإستراتيجي لتطوير المنطقة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

رفع صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على الترتيبات التنظيمية للمكتب الإستراتيجي لتطوير منطقة الباحة.

وثمن سموه صدور الموافقة الكريمة التي تأتي تأكيداً على القيادة الرشيدة بتنمية مستدامة وغير مسبوقة بمنطقة الباحة وغيرها من مناطق الوطن، بما يواكب رؤية المملكة 2030، وتنفيذاً للسياسات والخطط الإستراتيجية الشاملة للدولة.

وأشار سمو الأمير حسام بن سعود إلى دور المكاتب الإستراتيجية في الاهتمام بجميع مكونات التنمية في المناطق التي أقيمت بها، من خلال التركيز على استثمار المقومات التنموية التي تزخر بها كل منطقة لتحقيق أعلى استفادة منها وتحويلها إلى عناصر داعمة للاقتصاد، بالإضافة إلى قيامها بأعمال التطوير والتنسيق والمتابعة مع الجهات الحكومية كافة، والعمل على تحفيز وإشراك القطاع الخاص في تنمية المكونات المكانية بها، وزيادة في توفير الفرص الوظيفية لأبناء الوطن، ورفع جودة الحياة والارتقاء بالخدمات الأساسية والبنى التحتية في جميع مناطق ومدن المملكة.

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وأشار سموه إلى ما تزخر بها منطقة الباحة من الميز النسبية الاقتصادية في القطاع السياحي، والزراعي، والتراثي، وما يتوفر بها من مقومات وإمكانيات وبنى تحتية، إضافة لتنوعها البيئي والمناخي.