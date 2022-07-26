معالجات طارئة لتصريف مياه الأمطار في مذبح

نفذ مكتب الأشغال العامة بأمانة العاصمة بالتعاون مع مديرية معين، معالجات طارئة لتصريف مياه الأمطار والسيول بمنطقة مذبح بمديرية معين.

تضمنت المعالجات والتدخلات الطارئة التي تأتي تنفيذاً لتوجيهات رئيس المجلس السياسي الأعلى، تنفيذ اعمال حفر مجاري لتصريف مياه الأمطار والسيول باتجاه شارع الخمسين وعمل حاجز ترابي لمنع تدفقها إلى منازل المواطنين بحي مذبح الجنوبي.

وأوضح مدير مكتب الاشغال المهندس عبدالسلام الجرادي ونائبه المهندس عبداللطيف الولي ومديرية معين عبدالملك الرضي، أن هذه المعالجات الطارئة تأتي في أطار الجهود التي تبذلها قيادة الأمانة والأشغال، للحد من تكرار حوادث الانزلاقات الصخرية والترابية نتيجة غزارة الأمطار وتدفق السيول على منازل المواطنين.

وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد أكدوا الحرص على تنفيذ المعالجات والتدخلات الطارئة بما يسهم في حماية منازل وممتلكات المواطنين والحفاظ على سلامتهم من كوارث السيول.

ولفتوا إلى أن البناء العشوائي الذي قام به بعض المواطنين على جانبي ووسط السائلة خلال السنوات السابقة يمثل أهم الأسباب والعوامل التي أدت إلى تضرر منازلهم.

شارك في تنفيذ الاعمال مدراء الأشغال والشق والمتابعة والعمليات بالمديرية والأمانة.