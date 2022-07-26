أمين عام المؤتمر يواسي آل شجاب

بعث الامين العام للمؤتمر الشعبي العام الاستاذ غازي أحمد على محسن برقية عزاء ومواساة بوفاة الشيخ / محمد صالح علي محمد شجاب ، الذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة المجتمع.
وفي برقية العزاء التي بعثها إلى نجل الفقيد علي محمد شجاب ، وإخوانه، وكافة افراد الأسرة، بمديرية الخبت محافظة المحويت، عبّر الامين العام للمؤتمر الشعبي العام باسمه ونيابة عن قيادات واعضاء المؤتمر الشعبي العام، عن خالص العزاء وعظيم المواساة بهذا المصاب الجلل.
سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد الشهيد بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فسبح جناته وأن يعصم قلوب أهله وذويه ومحبيه بالصبر والسلوان.
” إنا لله وإنا إليه راجعون”
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