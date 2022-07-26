غرفة جدة تستكمل أعمالها في مشروع التحول الرقمي

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_جدة

واصلت غرفة جدة سعيها لإكمال مشروع التحول الرقمي الذي يستهدف مجتمع الأعمال عبر تقديم خدمات ذات نقلة نوعية لأكثر من 160 ألف مشترك؛ وذلك في إطار تطوير الأعمال والإجراءات لضمان تقديم خدمات متميزة تسهل وتختصر الوقت أمام عملاء الغرفة على مدى الـ 24 ساعة ومن أي مكان ؛ بما يلامس تطلعات الغرفة وتماشياً مع ما تسعى إليه الدولة في تفعيل التقنية والمشاريع الرقمية في مختلف مناحي الحياة وفق رؤية المملكة 2030.

من جانبه أكد أمين عام غرفة جدة المكلف رامز بن منصور آل غالب أن مشروع التحول الرقمي يدعم توجهات الغرفة في تقديم الخدمات بأعلى جودة وبأفضل الممارسات ؛ من خلال الاعتماد الكلي على استخدام الأنظمة الالكترونية دون الحاجة إلى التعاملات الورقية تحقيقا للهدف الاستراتيجي للغرفة تطوير الخدمات الرقمية وبناء قواعد البيانات ، بما يعزز مشاريع التحول الرقمي كمفهوم يستثمر في الفكر وتغيير السلوك لإحداث تحول جذري في طريقة العمل.

وأشار إلى أن نسبة التعاملات الالكترونية بلغت 99.8%، وتم تنفيذ أكثر من 1.8 مليون عملية تصديق إلكتروني، وأكثر من 200 ألف عملية شحن محفظة، وتنفيذ أكثر من 40 ألف خطاب تعريف، إلى جانب تنفيذ أكثر من 25 ألف طلب إعادة تصدير.

ونوه بأن الغرفة تراعي من خلال مشروع التحول الرقمي تجربة المستخدم ورحلة العميل وتوظيف أحدث التقنيات ؛ بمقاييس جودة مرتفعة لتحقيق قيمة مضافة لقطاعات الأعمال، حيث تم خلال الفترة السابقة تنفيذ العديد من الخدمات التطويرية على بوابة الخدمات التجارية عبر تدشين العديد من الخدمات ذات القيمة المضافة للمشتركين.

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وأضاف أن مشروع التحول الرقمي شمل تطوير الأنظمة والبنية التحتية للغرفة عبر تنفيذ حزمة من المشاريع منها: نظام المعاملات الالكتروني، وغرفة بلا ورق، ونظام مركز خدمة العملا ، ونظام تخطيط وإدارة الموار ، ونظام استطلاعات الرأي الالكتروني، والسحابة الالكترونية، بالإضافة الى تطوير خدمات الشبكات وتحسين جودة خدمة الانترنت؛ حيث تم ترقيتها بمعدل 20 ضعفاً؛ داعياً المشتركين لمتابعة صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالغرفة للاطلاع على مستجدات مشاريع التحول الرقمي وآلية استخدامها.