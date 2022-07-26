محمد بن مسعود - الدمام - الماس يطلّع على سير العمل بخط الوهط طور الباحة في لحج

أطلع المهندس معين محمد الماس رئيس مجلس إدارة صندوق صيانة الطرق والجسور المركز الرئيسي-العاصمة عدن على سير العمل بخط الوهط طور الباحة بمحافظة لحج. وخلال الزيارة زار الماس أعمال السفلتة بالمقطع الرابع من قبل شركة إرم ستار الجهة المنفذة للمشروع. تكملة الخبر في الأسفل قد يهمك ايضاً : واستمع الماس من المهندس خالد الحميقاني القائم بأعمال مدير مشروع خط الوهط طور الباحة حول سير العمل بالخط الحيوي والشرياني الذي يربط العاصمة عدن ببقية المحافظات. وحث الماس الجهة المنفذة للمشروع على سرعة إنجاز العمل وفقاً للمعايير والمواصفات الهندسية. ويعد خط الوهط طور الباحة بمحافظة لحج من الخطوط الرئيسية والشريانية.



رافق المهندس معين محمد الماس رئيس مجلس الإدارة خلال الزيارة المهندس عباس صالح احمد مسؤول الصيانة الطارئة بصندوق صيانة الطرق. صادر عن: وحدة الإعلام بصندوق صيانة الطرق والجسور المركز الرئيسي-العاصمة عدن.

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