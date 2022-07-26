شكرا لقرائتكم خبر عن قرار رسمي من دياز تجاه لاعبي الهلال المعارين قبل معسكر بريطانيا والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية سعودية، أن الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، اتخذ قرار رسمي تجاه موقف اللاعبين المعارين قبل الموسم الجديد.



- الهلال يُحدد موعد السفر إلى برمنجهام لخوض معسكر



ومن المقرر أن تغادر بعثة الهلال إلى مدينة برمنجهام البريطانية، صباح يوم الجمعة المقبلة، من أجل خوض معسكر تحضيري حتى يوم 13 أغسطس المقبل استعدادًا للموسم الجديد، حيث تخضع البعثة إلى إجراء فحوصات طبية للاعبين، ويشتمل برنامج الفريق، خلال الأيام التي تسبق مغادرته إلبى المعسكر الإعدادي الخارجي، على تدريبات اعتيادية.

وأكدت صحيفة "الرياض السعودية"، أن المدرب رامون دياز حسم أمر لاعبي الهلال العائدين من الإعارة، بضمهم جميعا للمعسكر الخارجي للفريق، للتحضير للموسم الجديد.



- دياز يختبر المعارين في معسكر بريطانيا

وتابعت: "جميع العائدين من الإعارة، سيتواجدوا في معسكر الهلال في برمنجهام البريطانية، من أجل تقييم إمكانياتهم الفنية، واستمرار بعض الأسماء مع الفريق من عدمها.

ومن المنتظر أن يخوض الزعيم، مباراتين وديتين، حيث يلعب المباراة الأولى أمام ألميريا الإسباني في 7 أغسطس، والثاني في 12 من نفس الشهر.

كما يخوض الفريق وديتين عقب العودة إلى الرياض، من أجل تجربة بعض العناصر داخل الفريق، قبل أن يبدأ موسمه الجديد.