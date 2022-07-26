عاجل.. “هيئة التراث” تعلن عن اكتشافات أثرية جديدة

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت هيئة التراث عن نجاح فريق سعودي دولي مشترك في الكشف عن اكتشافات أثرية جديدة في موقع الفاو الأثري، عاصمة مملكة كندة.

واشتملت نتائج المسح على بقايـا مستوطنات بشريـة تعـود للعصر الحجري الحديث، ومنطقة لمزاولة الشعائر الدينية، ونقوش تعبدية، والكشف عن عدد من المساحات الزراعية.

كما أسفر المسح عن كشف أساسيات معبد مبني من الحجارة، ومئات الخزانات الأرضية، ومجموعة من الفنون والكتابات الصخرية.